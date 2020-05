Mais de 400 pessoas aguardam por leito de UTI no RJ; idosa de 103 anos com sintomas de Covid-19 morre esperando por vaga

247 - Os hospitais da rede estadual possuem uma fila de 401 pessoas com Covid-19 ou suspeita da doença que aguardam por uma vaga em uma Unidade de Tratamento Intensivo no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (6). Na rede municipal da cidade do Rio, 283 pessoas aguardavam a internação em uma unidade para pacientes em estado grave. Entre elas estava uma idosa de 103 anos, que não resistiu e faleceu no fim da noite de terça (5). A informação é do portal G1.

Os pacientes que aguardam por uma vaga em UTI estão em enfermarias para pacientes com o novo coronavírus ou internados em Unidades de Pronto Atendimento (UPA). Os pacientes que estão nas UPAs esperam ainda mais por uma transferência, pois os leitos vagos costumam ser ocupados pelos pacientes que estão nas enfermarias das unidades de referência.

Herondina Conceição Souza, de 103 anos, é um destes casos. Ela estava internada na UPA de Padre Miguel, ma Zona Oeste da capital fluminense. Um dos netos chegou a fazer um apelo pedindo ajuda antes da morte da idosa.

