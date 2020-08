Mais de 400 PMs do Rio receberam auxílio emergencial indevidamente, aponta CGU

Um cruzamento de dados feito pela CGU e o TCE-RJ apontou que 401 policiais militares do estado receberam o auxílio emergencial do governo federal indevidamente edit

247 - Um cruzamento de dados feito pela Corregedoria-Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro apontou que 401 policiais militares do estado receberam o auxílio emergencial de R$ 600 indevidamente. A informação foi publicada pelo jornal Extra.

De acordo com relatórios elaborados por unidades da PM, ao menos 29 policiais receberam o auxílio e outros 291 tiveram a solicitação negada. Pela regra, quem tem emprego formal ativo não pode ter acesso ao benefício.

A presidente do TCE-RJ, Marianna Montebello Willeman, enviou os dados no dia 23 de junho ao coronel Rogério Figueredo. "As condutas de solicitação e de recebimento do auxílio emergencial, mediante inserção ou declaração de informações falsas em sistemas de solicitação do benefício, podem caracterizar os crimes de falsidade ideológica e estelionato", disse ela.

De acordo com a CGU, órgãos do governo federal já receberam 10 mil denúncias sobre possíveis fraudes no auxílio emergencial em dois meses.

