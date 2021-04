Mais de 500 pessoas morreram de Covid-19 na fila de espera por um leito de UTI em São Paulo

Em todo o estado, 507 pessoas morreram enquanto aguardavam na fila por uma vaga. Dessas, 236 mortes foram registradas em cidades do litoral e do interior edit

Sputnik - Mais de 500 pessoas morreram por COVID-19 enquanto aguardavam por um leito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no estado de São Paulo até esta sexta-feira (2).

Os dados foram publicados pelo portal G1 e mostram que ao menos 11 pessoas com COVID-19 morreram nesta quinta-feira (1) à espera de um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na Região Metropolitana de São Paulo.

Em todo o estado, 507 pessoas morreram até agora enquanto aguardavam na fila por uma vaga. Dessas, 236 mortes foram registradas em cidades do litoral e do interior. As outras 271 foram na Região Metropolitana de São Paulo.

Segundo o levantamento, 709 pacientes com COVID-19 aguardam por um leito de UTI na Região Metropolitana, sendo 400 na capital e 309 nas outras cidades.

​A média móvel de internações no estado de São Paulo por COVID-19 atingiu o pico no dia 26 de março, com 3.399 novas internações. A taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados aos pacientes com o novo coronavírus está em torno de 92%.

O estado de São Paulo ultrapassou nesta sexta-feira (2) o número de 2,5 milhões de casos da COVID-19: já foram confirmadas 2.513.178 infecções no decorrer da pandemia, com 76.552 óbitos causados pela doença.

Um estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta quinta-feira (1º), apontou que 17 estados e o Distrito Federal têm ocupação de leitos superior a 90%. Destes, Amapá a Mato Grosso do Sul já estão com leitos 100% ocupados.

