Mais de 700 profissionais de saúde já foram vacinados contra Covid-19 em São Paulo

247 - Mais de 700 profissionais de saúde já foram vacinados no estado de São Paulo, que iniciou no domingo, 17, a vacinação contra o novo coronavírus, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar o uso emergencial da CoronaVac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac e produzida, no Brasil, pelo Instituto Butantan.

Depois da enfermeira negra Monica Calazans, 54, a primeira pessoa vacinada com a CoronaVac no país, outros profissionais da saúde receberam a primeira aplicação do imunizante contra a Covid-19 no Hospital das Clínicas, em São Paulo.

