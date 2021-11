Mais de 90% das mortes cometidas por policiais em SP e Rio são arquivadas pelo MP

De 316 casos de mortes envolvendo policiais, os MPs de São Paulo e do Rio de Janeiro confirmaram as denúncias de apenas 7,2% e 11,3% das ocorrências, respectivamente edit

247 - Um estudo realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que os Ministérios Públicos do Rio de Janeiro e de São Paulo pediram à Justiça, ao longo do 2016, o arquivamento de nove em cada dez casos de mortes provocadas por policiais nas capitais

De acordo com o UOL, de 316 casos de mortes envolvendo policiais, o MPs de São Paulo e Rio confirmaram as denúncias de apenas 7,2% e 11,3% das ocorrências, respectivamente. Os demais casos foram arquivados. “Além do alto índice de pedidos de arquivamento —o ato extingue as investigações e praticamente anula a chance de punição na Justiça—, o estudo expõe a demora até os PMs se manifestarem”, destaca a reportagem.

"Todas as pesquisas já realizadas sobre o tema mostram um cenário igualmente preocupante, com proporções de arquivamento de homicídios de autoria de policiais acima dos 90%. Estou falando de pesquisas nos anos 1990, 2000 e 2010", disse a diretora-executiva do Fórum, Samira Bueno.

De acordo com a pesquisa, O MP fluminense leva em média quase nove anos para determinar o arquivamento e cerca de seis anos para formalizar a denúncia. Em São Paulo, o tempo para arquivamento cai para menos de dois anos (689 dias) e o de denúncia leva, em média, pouco mais de um ano.

