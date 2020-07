Mais de um ano e meio após convocação do MP, Queiroz dá depoimento sobre rachadinha na Alerj

247 - O amigo do clã Bolsonaro Fabrício Queiroz prestou, na quarta-feira, 15, seu primeiro depoimento para a investigação que apura o esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O depoimento ocorreu 19 meses após a primeira convocação pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

Ele está cumprindo prisão domiciliar e foi ouvido por videoconferência pelos promotores do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (Gaecc). Ele é suspeito de ser o operador financeiro de Flávio Bolsonaro no esquema da rachadinha.

No último dia 7, o senador Flávio Bolsonaro também prestou seu primeiro depoimento no caso. Com ajuda do Tribunal de Justiça do Rio, o senador tem foro privilegiado. O caso saiu da primeira instância e foi para o Órgão Especial do TJ, sob relatoria do desembargador Milton Fernandes de Souza.

