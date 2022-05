Mais quatro ex-alunas de colégio da Aeronáutica no Rio fazem denúncias de assédio contra professores

Estudantes do Colégio Brigadeiro Newton Braga, na Ilha do Governador, procuraram a Comissão de Direitos Humanos da OAB para relatar novos casos de possíveis abusos edit

247 - Quatro ex-alunas do Colégio Brigadeiro Newton Braga, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, buscaram na última terça-feira (10) a Comissão de Direitos Humanos da OAB para apresentarem novas denúncias de assédio sexual contra dois professores da instituição subordinada à Força Aérea Brasileira (FAB). A reportagem é do portal G1.

Os novos relatos de possíveis abusos praticados contra menores de idade dentro do ambiente escolar foram encorajados pela divulgação, na última terça, do encontro de um grupo de alunas e ex-estudantes da escola com a Comissão de Direitos Humanos da OAB.

Na ocasião, áudios e relatos que, segundo alunas, famílias e advogados, indicam um comportamento abusivo constante dos professores Eduardo Silva Mistura e Álvaro Luiz Pereira Barros, responsáveis pelas aulas de História e Educação Física, respectivamente.

As novas denúncias devem ser incluídas no documento que a comissão está preparando para levar ao Ministério Público Federal (MPF), uma vez que a instituição é ligada a uma das forças militares brasileiras.

Para a coordenadora do Grupo de Trabalho da Criança, Adolescente e Juventude da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Patrícia Félix, essas novas denúncias devem continuar encorajando que outras meninas procurem as autoridades em casos de assédios. Ela acredita que a comissão também deve trabalhar na garantia de direitos de crianças e adolescentes.

"É importante que essas meninas encorajem outras crianças e adolescentes que passam por situações parecidas, em outros ambientes. Que elas saibam que terão apoio dos órgãos de proteção e de garantia de direitos", completou a advogada.

