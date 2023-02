Mais recursos são liberados para vítimas de enchentes em SP

Apoie o 247

ICL

247 - O governo do estado de São Paulo liberou mais de R$ 500 milhões para ajudar as vítimas das enchentes que atingiram cidades do litoral no último final de semana. Pelo menos 49 pessoas morreram, sendo 48 em São Sebastião e uma em Ubatuba. Mais de 4 mil pessoas estão desalojadas (na casa de parentes ou amigos) e desabrigadas (que precisaram de ajuda oferecida pelo Poder Público).

De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (23) pela coluna Painel, trabalhadores informais, empresas e municípios também receberão o dinheiro. Microempreendedores terão direito a R$ 30 milhões em crédito subsidiado pelo Banco do Povo, com empréstimos de até R$ 21 mil. As condições para pagamento são especiais, com carência de 180 dias, prazo de 48 meses e taxa zero.

A Desenvolve SP, agência de fomento do estado, vai liberar R$ 200 milhões em crédito para pequenas e médias empresas, com carência de 12 meses, prazo de até 60 meses para pagar. A taxa Selic será de +0.57% ao mês.

A mesma agência também deve disponibilizar mais R$ 283 milhões em crédito para seis prefeituras afetadas pelo desastre - carência de 12 meses, prazo de até 120 dias para pagar e taxa Selic +0.25% ao mês.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.