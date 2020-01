Mais um idoso é morto por bala perdida em São Gonçalo, no Rio

Adenir Nunes da Conceição, de 60 anos, foi atingido na comunidade do Salgueiro. Com a morte de Adenir, o município contabiliza quatro idosos mortos de dezembro para cá em situações semelhantes envolvendo balas perdidas edit

Por Raquel Júnia - Repórter do Radiojornalismo da EBC

O município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, teve mais uma morte confirmada de idoso por bala perdida. Adenir Nunes da Conceição, de 60 anos, foi atingido na comunidade do Salgueiro, no último sábado (4). Ele chegou a ser levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiu. No mesmo dia, Lisete Pereira, de 78 anos, foi atingida no quintal de casa, no bairro Arsenal, também em São Gonçalo. Com a morte de Adenir, o município contabiliza quatro idosos mortos de dezembro para cá em situações semelhantes envolvendo balas perdidas.

Sobre as circunstâncias da morte de Adenir, a Polícia Militar informou, em nota, que uma equipe do Batalhão de São Gonçalo foi alvo de criminosos armados quando estava na rodovia BR-101, no acesso à comunidade do Salgueiro. Segundo a PM, os agentes não revidaram os tiros e, logo em seguida, populares informaram aos policiais que um homem havia sido atingido por bala de fogo.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo. Procurada a respeito das investigações, a Polícia Civil informou apenas que diligências estão em andamento para esclarecer a morte.

Em dezembro, outras duas idosas foram vítimas de bala perdida no município. Sandra Gomes Sales, de 61 anos, e Maria dos Remédios Vilarinho de Jesus, de 68 anos, foram atingidas no bairro Jardim Catarina.