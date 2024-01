Mais um vereador desiste de apoiar CPI bolsonarista contra padre Júlio em São Paulo

Apoie o 247

247 - A tentativa de vereadores bolsonaristas de São Paulo de enquadrar o padre Júlio Lancellotti através de uma CPI vai de mal a pior. Gilson Barreto (PSDB) anunciou que não embarcará na estratégia bolsonarista, que vem justamente em ano de eleições municipais.

Segundo informações da jornalista Roseann Kennedy, de O Estado de S. Paulo, Barreto é o décimo parlamentar a rejeitar a proposta do vereador Rubinho Nunes (União Brasil), ex-MBL.

Barreto disse que decidiu abandonar a CPI depois de “estudar melhor o intuito e as consequências dessa iniciativa, conversar com os pares e escutar a voz das ruas”. O padre Júlio Lancellotti é reconhecido nacionalmente pelo seu trabalho voluntário de auxílio aos moradores de rua em São Paulo.

A proposta continua em processo legislativo, tendo atendido ao número mínimo de assinaturas necessárias quando foi oficialmente apresentada em 6 de dezembro. Para ser efetivada, a CPI deve ser incluída na pauta pelo colégio de líderes e, subsequentemente, receber a aprovação da maioria simples de 28 votos em sessão plenária. O requerimento para a instalação da Comissão foi apresentado contendo 23 assinaturas e rubricas.

