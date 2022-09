Mais uma gafe de Tarcísio mostrando o completo desconhecimento de SP viraliza: “praia de Boriceia”

Apoie o 247

247 - Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi pego em mais uma cena de “vergonha alheia” ao mostrar seu completo desconhecimento sobre o estado de São Paulo.

Após não saber responder seu local de votação quando questionado durante sabatina na TV Vanguarda , ele viraliza novamente ao desconhecer sobre a região de Boracéia, que fica no litoral do estado.

Durante fala sobre seus projetos de governo, o candidato afirmou: "vamos investir no acesso a Maresias, Boriceia para acabar com as restrições no tráfego que nós temos."

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) flagrou o momento e debochou de Tarcísio em suas redes sociais: "Tarcisola, desculpe perguntar, moro aqui em SP desde 1991, onde fica essa Praia BORICEIA?"

