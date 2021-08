Mais uma vítima da tragédia de Brumadinho é identificada

247 - Foi identificada nesta quarta-feira (25) mais uma vítima do rompimento da barragem de Brumadinho em 2019. Agora, ao todo, 270 pessoas morreram na tragédia envolvendo a barragem do Córrego do Feijão. Nove seguem desaparecidos.

O corpo de Juliana Creizimar de Resende Silva foi identificado pela arcada dentária.

À época, Juliana havia acabado de dar à luz a gêmeos. Seu marido e pai das crianças, Dennis Silva, também foi uma das vítimas. As crianças atualmente estão sob os cuidados da tia, Josiana Resende, e dos avós.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE