Major condenado por morte de Amarildo é reintegrado à PM do RJ

247 - A Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro reintegrou à Polícia Militar na última quinta-feira (28) o major Edson Raimundo dos Santos, condenado por tortura e desaparecimento do corpo do pedreiro Amarildo de Souza, crime ocorrido em 2013. A informação é do portal UOL.

Segundo a reportagem, a reintegração, publicada no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira (29), foi assinada pelo secretário da pasta, coronel Rogério Figueiredo de Lacerda.

Desde dezembro de 2019, o major da PM, que foi condenado a 13 anos e sete meses de prisão, conta com o benefício da liberdade condicional.

