Major diz que PM não apreende faixas pró-golpe em atos por respeitar “liberdade de expressão”

Apoiador de Jair Bolsonaro, major Costa e Silva, assegura não concordar com os pedidos de golpe e intervenção militar, mas diz que a PM tem que “respeitar a liberdade de expressão” dos manifestantes edit

Revista Fórum - A recomendação do Ministério Público de São Paulo, de que faixas e cartazes defendendo golpe de Estado, intervenção militar ou ataques a instituições democráticas sejam apreendidas pela Polícia Militar de São Paulo (PM-SP) durante as manifestações, não tem sido respeitada nos últimos fins de semana, nos quais se viu grupos desfilando com essas mensagens sem serem importunados, mesmo quando passam ao lado dos policiais.

Em consulta do jornal Folha de São Paulo à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e ao comando da PM, os órgãos bateram cabeça ao confirmar se há uma ordem específica para o recolhimento dessas faixas e cartazes, ou repreensão dos manifestantes, em função do entendimento do Ministério Público. Segundo a Secretaria e a PM, essa recomendação não seria uma obrigatoriedade.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.