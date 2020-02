Major Olímpio compara morte de Adriano da Nóbrega a de Lamarca

247 - Depois de Jair Bolsonaro afirmar que o ex-policial e miliciando Adriano da Nóbrega era um herói, o líder do PSL no Senado, Major Olimpio (PSL-SP), comparou o ex-capitão do Bope com a de Carlos Lamarca, mas diferentemente de Bolsonaro, o senador classificou o ex-policial como "traidor".

Em sua página no Twitter, o senador afirmou que a Bahia, local onde ambos foram mortos, é uma “terra santa” para o Brasil por “nos livrar do mal”.

"Lamarca, traidor do exército e do Brasil, foi perseguido e morto na Bahia. O tal ex Cap Adriano, expulso da PM do RJ, chefe de quadrilha, miliciano e assassino que vivia vida nababesca com dinheiro do crime tbm foi perseguido e morto na Bahia. Oh terra santa para nos livrar do mal", escreveu.

Adriano morreu em 9 de fevereiro depois de troca de tiros com policiais militares na zona rural de Esplanada, na Bahia. Desde janeiro de 2019 havia um mandado de prisão expedido contra ele, que é apontado pelo Ministério Público do Rio como chefe da mílicia do Rio das Pedras e do chamado “Escritório do Crime”, que é investigado no inquérito que apura o assassinato de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro morta em 14 de março de 2018.

Carlos Lamarca, por sua vez, foi um militar desertor e guerrilheiro brasileiro, um dos líderes da luta armada contra a ditadura militar instaurada no país em 1964.

