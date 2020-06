Major Olímpio: 'Wassef vai fazer de tudo para defender Bolsonaro, explicar o inexplicável'

O senador Major Olímpio (PSL-SP) destacou que Jair Bolsonaro é amigo íntimo de Frederick Wassef, dono do imóvel onde Fabrício Queiroz estava escondido, em Atibaia (SP). Também questionou a versão do advogado que disse não saber onde ex-assessor de Flávio Bolsonaro estava antes de ser preso edit

247 - O senador Major Olímpio (PSL-SP) desmentiu Jair Bolsonaro e afirmou que o presidente é amigo íntimo do advogado Frederick Wassef, dono do imóvel onde Fabrício Queiroz estava escondido, em Atibaia, no interior de São Paulo. O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) foi preso na semana passada.

"O Fred vai fazer de tudo para proteger o amigo Bolsonaro. Até tentar explicar o inexplicável", disse o parlamentar, em entrevista ao jornalista Rodolpho Gamberini, para o canal O Planeta Azul, no YouTube.

"O Queiroz foi preso na casa do advogado, consultor e amigo há muitos anos, amigo, faz tudo pelo presidente, porque eu o conheço. O Frederick Wassef, que é advogado e consultor do presidente, sim. Não adianta a atual advogada do presidente dizer que ele não tem procuração. O Fred é amigo próximo", acrescentou.

O parlamentar questionou a versão de Wassef de que não sabia onde Queiroz estava escondido. "É lógico que o Queiroz não veio numa espaçonave de outro planeta e invadiu a casa dele num determinado momento. É óbvio. Mas ele é amigo suficiente para se prejudicar para tentar dar uma explicação pelo presidente".

