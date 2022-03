Mamãe Falei é notificado pelo Conselho de Ética da Alesp e tem cinco dias para apresentar defesa

Mamãe Falei enfrenta um processo na Alesp que pode resultar na cassação de seu mandato por conta do vazamento de áudios sexistas sobre as mulheres refugiadas na Ucrânia edit

247 - O deputado estadual Arthur do Val, o 'Mamãe Falei, recebeu nesta quinta-feira (10) notificação do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo. Agora, ele tem cinco dias úteis para apresentar uma defesa prévia.

Mamãe Falei enfrenta um processo na Alesp que pode resultar na cassação de seu mandato por conta do vazamento de áudios sexistas sobre as mulheres refugiadas do conflito armado na Ucrânia.

O Conselho de Ética se reunirá na sexta-feira da semana que vem, no dia seguinte à entrega da defesa de Mamãe Falei.

