Mamãe Falei é xingado em protesto bolsonarista e é salvo de apanhar pela PM (vídeo)

Deputado estadual gravava vídeo para o canal dele no YouTube quando foi cercado por bolsonaristas. "Filho da puta", gritaram manifestantes

Metrópoles - O deputado estadual de São Paulo Arthur do Val (Patriota), ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), foi xingado durante uma manifestação realizada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), neste sábado (1º/5), na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Arthur do Val conversava com manifestantes e gravava um vídeo para o canal dele, o “Mamãe Falei” – como o deputado também é conhecido –, quando bolsonaristas começaram a xingá-lo.

O deputado estadual foi cercado por apoiadores do presidente Bolsonaro, que o chamavam de “traíra” e de “filho da puta”. Os protestantes usavam vestimentas e adereços verde e amarelo, e a maioria deles estava sem máscara.

Assista:

