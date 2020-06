Manifestação bolsonarista reúne menos de 50 pessoas em SP

Mauro Reinaldo, bolsonarista organizador do protesto, disse que o ato estava vazio porque “as pessoas estavam almoçando” no momento edit

247 - A manifestação favorável a Jair Bolsonaro, realizada neste domingo (14) em São Paulo, não conseguiu mobilizar ao menos 50 pessoas na capital paulista, na região do Viaduto do Chá.

O ato repetiu estética comum nos protestos a favor de Bolsonaro. Pessoas de verde e amarelo, estampas militares e carregando bandeiras do Brasil.

Segundo reportagem do UOL, os bolsonaristas pediam o fim do isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus e criticaram outros Poderes por "não deixarem Bolsonaro governar".

