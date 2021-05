Manifestações de bolsonaristas devem piorar números da Covid em São Paulo, diz coordenador de comitê

Com mais de 78% de ocupação dos leitos de UTI no estado, o governo de São Paulo anunciou uma "fase de transição" de reabertura gradual do comércio edit

247 - Os atos em defesa de Jair Bolsonaro e pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que ocorreram nesse sábado (1º) devem agravar a contaminação por Covid-19 no estado de São Paulo.

A avaliação é do coordenador do Centro de Contingência ao Coronavírus em São Paulo, Paulo Menezes. "A situação em São Paulo vem melhorando, mas, nas últimas semanas tivemos uma retomada de atividades não essenciais, principalmente comércio e serviços, com um aumento de circulação de pessoas. Isso foi planejado, mas já é motivo de acompanhamento próximo pela possibilidade de interrupção da melhora dos índices", explicou ao UOL.

Com mais de 78% de ocupação dos leitos de UTI no estado, o governo de São Paulo anunciou uma "fase de transição" de reabertura gradual do comércio.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.