Manifestantes fazem intervenção na Av. Paulista com faixa 'Bolsonaro genocida'

247 - Um grupo organizado de jovens fez uma intervenção na Av. Paulista, umas das principais ruas do país, na tarde desta sexta-feira (19) para protestar contra a política do governo Jair Bolsonaro na condução da pandemia de Covid-19.

Os jovens, integrantes do Coletivo Juntos!, estenderam uma faixa com os dizeres “Bolsonaro genocida”. O coletivo decidiu fazer a intervenção porque na quinta-feira (18), em Brasília, cinco pessoas foram presas porque estavam segurando uma faixa com a mesma frase. O ocorrido também motivou outro protesto nesta sexta-feira em frente ao Palácio do Planalto.

“A gente acha que um governo que, conscientemente, atuou contra qualquer medida sanitária e chamou de 'mimimi' a dor das famílias que estão perdendo pessoas, disse que a Covid-19 era uma gripezinha, não usa máscara, que chegou a dizer que não vai se vacinar e não comprou vacina no momento certo é um governo genocida”, afirma Camila Souza, da Coordenação Nacional do Juntos!.

Durante a intervenção, os manifestantes – em sua maioria mulheres – foram ameaçados por um homem que afirmou ser bolsonarista e começou a gravar as pessoas, sem autorização.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.