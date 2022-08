Manifestantes fazem protesto em uma loja da Havan: "empresários golpistas não passarão" (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Circula nas redes sociais um vídeo em que um grupo de pessoas fez um protesto em uma loja da Havan, do empresário Luciano Hang, no município de Osasco, Região Metropolitana da cidade de São Paulo (SP).

"Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, Genocida", afirmaram os manifestantes. "Empresários golpistas não passarão", acrescentaram.

A Polícia Federal fez nesta semana uma operação contra empresários bolsonaristas por terem defendido um golpe de Estado no Brasil se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhar a eleição.

Jair Bolsonaro (PL) não foi alvo da operação, mas tem feito acusações sem provas ao dizer que o sistema eleitoral brasileiro não tem segurança contra fraudes. O ocupante do Planalto defende a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições (Presidente da República, governador, deputados federais e estaduais, e senadores). Partidos de oposição denunciam que ele pode tentar um golpe se for derrotado em outubro.





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.