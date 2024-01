Manifestantes são presos durante protesto contra o aumento das tarifas de transporte

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil deteve 13 manifestantes durante um protesto realizado nesta quarta-feira (10) em São Paulo, contra o aumento das tarifas de trem e metrô. Os crimes indiciados incluem corrupção de menores, associação criminosa e subversão violenta do Estado democrático de Direito.



Segundo relatos de testemunhas, por volta das 18h, a PM abordou um grupo de 25 pessoas próximo à Praça da República, na região central da cidade, a menos de 500 metros do local onde ocorria a manifestação. Após uma revista, todos foram encaminhados ao 3º Distrito Policial.



Na delegacia, doze dos envolvidos foram liberados no final da noite, incluindo dois menores de 18 anos. O restante do grupo permaneceu detido, pois, de acordo com os policiais, estavam portando objetos ilícitos. Conforme relatado pela reportagem do UOL , na manhã de quinta-feira (11), os adultos aguardavam audiência de custódia, enquanto seis adolescentes estavam sob custódia na Fundação Casa, aguardando agora uma oitiva no Ministério Público.



Desde 1º de janeiro, as tarifas de trem e metrô foram ajustadas para R$ 5,00. O aumento de R$ 0,60 foi anunciado pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) em dezembro do ano passado.

