Manifestantes tentam impedir ação da polícia para desmontar acampamento bolsonarista (vídeo)

247 - Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) tentaram impedir um ação da Polícia Militar de Minas Gerais (PM-MG) em frente a um quartel do Exército, em Belo Horizonte, capital do estado. Um dos bolsonaristas levantou as mãos para o céu e gritou "não", em protesto contra os policiais.

Nos últimos anos, Bolsonaro tentou passar para a população o recado de que o governo dele foi prejudicado pelo Poder Judiciário. O ex-ocupante do Planalto defendeu também a participação das Forças Armadas na apuração do resultado da eleição presidencial. No dia 30 de outubro, quando a disputa estava no segundo turno, ele teve 49,1% contra 50,9% do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em novembro passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou o PL em R$ 22,9 milhões após o partido questionar a confiança das urnas eletrônicas.

Guarda Municipal de BH desmonta acampamento em frente a comando do Exército.



Manifestantes pró Bolsonaro se recusam a deixar o local.



Leia no @portal_bhaz: https://t.co/SkZP7Mc0mH pic.twitter.com/CzxlIr9GPE — Metrópoles (@Metropoles) January 6, 2023

