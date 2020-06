Manifesto pede uma Belo Horizonte "democrática, popular e progressista"

247 - Um manifesto lançado pela esquerda de Belo Horizonte pede uma cidade mais "democrática, popular e progressista" e coloca como objetivo fundamental "derrotar o bolsonarismo neoliberal e fascista".

O manifesto pede ainda a união das esquerdas. "Os partidos de esquerda podem e devem superar diferenças e evitar que a população fique à mercê de uma escolha insuportável. Diante da ameaça fascista, não pode haver vacilações. O caminho é o que já expressou a solidariedade militante: ninguém solta a mão de ninguém! É hora de reunir a diferença para enfrentar o antagônico".

Leia o texto na íntegra:

Por uma BH democrática, popular e progressista

O momento exige compromisso, coletividade e coragem

Convivemos simultaneamente com o tempo da destruição e com o tempo da emancipação.

A crise humanitária sem precedentes que atravessamos está sendo tratada pelo governo Bolsonaro como uma oportunidade macabra para seguir aprofundando o golpe neoliberal em curso no país desde 2016 e que, com sua chegada ao poder, ganhou feição fascista, militar-miliciana. Neste momento, as forças democráticas do país - assim como em outras nações do mundo - enfrentam uma grande ameaça à democracia, à liberdade, à vida e à dignidade do povo. O horror do fascismo nos ronda com sua pulsão de morte e tenta instrumentalizar as instituições para colocar em prática seus planos de destruição e extermínio. Construir um campo amplo de enfrentamento ao avanço do fascismo é a exigência do tempo da emancipação e uma tarefa histórica da qual as esquerdas não podem se furtar.

As próximas eleições municipais estarão condicionadas por essa disjuntiva nacional. Nelas se expressarão projetos distintos. De um lado, o bolsonarismo buscará se capilarizar nos municípios e potencializar sua necropolítica. Antigos plumados e “novos” neoliberais se apresentarão como alternativa moderada da destruição dos direitos sociais, trabalhistas, da igualdade e da liberdade para todas/os.

De outro lado, a construção do tempo da emancipação impõe às esquerdas a unidade. Uma unidade que expresse a nossa plural identidade democrática, libertária, classista e popular. Uma unidade programática que expresse a cidadania ativa radical, a dignidade do trabalho, as economias populares e solidárias, o fim das opressões de gênero, raça e sexualidade que violentam e matam por asfixia, a justiça social e o bem viver. Uma unidade dialética sensível aos legítimos desafios e objetivos partidários e, ao mesmo tempo, disposta a construir com coragem novos compromissos coletivos.

A política da unidade tem, então, um fundamento ético: derrotar o bolsonarismo neoliberal e fascista. Ela tem um fundamento programático: construir a plataforma da emancipação. Mas ela tem também um fundamento pragmático: sem essa unidade a esquerda se verá diluída, incapaz de ter reconhecida toda a sua força política potencial, arriscando reduzir todas as possibilidades eleitorais.

Diante dessa política da unidade, os partidos de esquerda podem e devem superar diferenças e evitar que a população fique à mercê de uma escolha insuportável. Diante da ameaça fascista, não pode haver vacilações. O caminho é o que já expressou a solidariedade militante: ninguém solta a mão de ninguém! É hora de reunir a diferença para enfrentar o antagônico.

Em Belo Horizonte, essa possibilidade existe, pois já construímos os seus fundamentos éticos e programáticos para responder ao tempo da destruição neoliberal fascista com a construção do tempo da emancipação. A necessária unidade das esquerdas exige agora um movimento de pactuações eleitorais, de compromisso com a cidade e o país, de construção de uma chapa comum construída com trabalhadoras e trabalhadores e com as comunidades periféricas. Uma unidade que convoque os movimentos populares, reencante a política, resgate a paixão pela militância e a vontade de mover as estruturas do poder. Essa paixão que surpreende e que foi um dia cantado em versos por Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro:

“De repente olha eu de novo

Perturbando a paz, exigindo o troco

E se a força é tua ela um dia é nossa

Que medo você tem de nós, olha aí”

Mandatos que assinam:

André Quintão - deputado estadual/PT

Arnaldo Godoy - vereador de Belo Horizonte/PT

Aurea Carolina - deputada federal/PSOL

Beatriz Cerqueira - deputada estadual/PT

Bella Gonçalves - vereadora de Belo Horizonte/PSOL

Cida Falabella - vereadora de Belo Horizonte/PSOL

Gilson Reis - vereador de Belo Horizonte/PCdoB

Patrus Ananias - deputado federal/PT

Pedro Patrus – vereador de Belo Horizonte/PT

Rogério Correia - deputado federal/PT

Mandatos que apoiam:

Dr Jean Freire - deputado estadual/PT

Leninha - deputada estadual/PT

Margarida Salomão - deputada federal/PT

Marília Campos - deputada estadual/PT

Pe. João - deputado federal/PT

Militantes partidários e de movimentos sociais:

Alice Soares Andrade - PT Pampulha

Ana Laura Matias - PTBH

Ana Luisa A. Guimarães – Executiva PTMG e Diretorio PTBH

André Xavier – PT Barreiro

Angela Mourão - atriz, participante da ATAC (Articulação dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Artes da Cena)

Bernadete Esperança

Bernardo Jefferson - Professor UFMG

Bim Oyoko - poeta e integrante do Coletivo Nosso Sarau e do Fórum das Juventudes da Grande BH

Carla Machado de Castro – Psicológa

Cascão - Ator e ativista cultural

Celeste de Souza Rodrigues - Militante do SUS

Cid Adorno Araujo Dias - empresário

Clara Lino - Executiva JPT-MG e PTBH

Dalva Estela – PTBH

Dário de Moura - PSOL BH

Denise Pires da Costa - Secretaria de Mulheres PT Pampulha

Délcio Fonseca - médico, mestre em Ciência Política, psicanalista

Di Souza - artivista cultural

Ederson Alves - Vice Presidente do Conselho Estadual de Saúde/Militante PTBH

Edgar Silva dos Anjos - Executiva PTBH

Eliane de Andrade – PTBH

Eliana Maria de Moraes - Fórum Mineiro de Saúde Mental / PT BH

Elias Sunshine Santos - Radialista e Professor

Estevão Cruz - Executiva PTBH

Fernando Tadeu David - PTBH

Flávio Carsalade - Professor UFMG

Flávia Nolasco - Brigadas Populares

Frei Paulo Gabriel – Agostinianos

Geraldo Abreu - PTBH

Glênio Martins - ex-Secretário de Desenvolvimento Agrário de MG/ PTBH

Guilherme Teles - PTBH

Gustavo Bonnes - PSOL BH

Heráclito Marciano – Diretório Regional PT Pampulha

Ilca Morais - Executiva PTBH

Isabel Cristina de Lima Lisboa - Secretária de Mulheres do PTBH

Jairo Nogueira - Presidente da CUT Minas

Joanna Arllen- artista, performer e integrante do Fórum das Juventudes da Grande BH

João Abdala - PTBH

Jorge Afonso Mairink – Diretório PTBH/Secretário Cultura PTMG

José Luiz Quadros de Magalhães - Professor UFMG

Juarez Dayrell - professor aposentado FAE/UFMG, Fórum das juventudes

Juarez Guimarães - Professor UFMG

Lais Azzi - PTBH

Leandro Zerê - poeta, integrante do Coletivo Terra Firme e do Fórum das Juventudes da Grande BH

Letícia Péret - Coordenação Estadual Marcha Mundial das Mulheres e PTBH

Lígia de Laurentiis – Marcha Mundial das Mulheres e PTBH

Lilian Macena - Secretária de Mobilização PTMG

Luana Costa – educadora, agitadora cultural e integrante da assessoria de mobilização do Movimento Nossa BH

Lucas Monteiro - PTBH

Lucia Helena A Leite - Professora

Luis Carlos da Silva – Diretório PTBH

Luiz Paulo Guimarães de Siqueira

Luiza Lino - PTBH

Macaé Evaristo – professora, assistente social, ex-Secretária de Educação de BH e MG

Maria Angélica Salles Dias – Diretório PTBH/Núcleo Saúde PTBH

Maria Júlia Andrade Vale - psicóloga social, consultora Políticas Sociais

Mariana Lino - PTBH

Munish - ator/diretor teatro Leela Grupo Teatral

Murilo Rodrigues - PTBH

Neila Baptista - Executiva do PT-BH

Paula Oliveira - PTBH

Philippe Silva - PTBH

Priscylla Ramalho - educadora e integrante do Fórum das Juventudes da Grande BH

Rafa Barros - PSOL BH

Rafaela Lima - Presidente da AIC (Associação Imagem Comunitária)

Reginaldo Silva – Presidente PT Barreiro

Rita Carolina - Secretaria de Mulheres PTBH

Rita Velloso - Professora UFMG/Vice-Diretora Escola de Arquitetura UFMG

Roberto Andres - urbanista/Professor UFMG

Roberto Luis Monte-Mor - Professor UFMG

Roberto Nery - Executiva JPTMG e PTBH

Rogério Coelho - poeta slamer

Roseli da Costa Oliveira - Núcleo Saúde PTBH

Silvio Neto - Direção Nacional MST

Sônia Lansky - Sentidos do Nascer/REHUNA/SUS-BH

Sonia Maria Dias - Pesquisadora da rede global WIEGO

Stael Luiza Rocha de Santana - Professora Aposentada UFMG

Stefânio Marques Telles - Sindicato Metalúrgicos BH/Contagem

Stella Gontijo - Diretora de Mulheres ANPG

Valéria Guerra Mendes - Núcleo Saúde PT BH

Vania Mintz - empresária

Coletivos e tendências partidárias:

Associação Henfil Educação e Comunicação

Articulação de Esquerda – PT BH

Brigadas Populares

Coletivo Alvorada BH

Coletivo Pontos de Luta BH

Consulta Popular

Democracia Socialista – PT BH

Esquerda Popular e Socialista - PT BH

Insurgência – PSOL BH

Kizomba BH

Levante Popular da Juventude

Marcha Mundial das Mulheres

Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB

Movimento dos Trabalhadores e trabalhadoras por Direitos - MTD

Movimento pela Soberania Popular na Mineração - MAM

Primavera Socialista – PSOL BH

Resistência – PSOL BH

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.