“Manter Paulo preso, passando pela vontade do STJ, é insanidade”, diz Géssica (vídeo)

Revista Fórum - Géssica Silva Barbosa, esposa do líder dos entregadores de aplicativos, Paulo Galo, demonstrou toda sua indignação, nesta quinta-feira (5). Ela se dirigiu ao 11º Distrito Policial de Santo Amaro, em São Paulo, para receber o marido, mas, até o momento, a juíza Gabriela Bertoli não autorização a libertação do ativista, preso por envolvimento no incêndio da estátua de Borba Gato.

“Já me prenderam na minha casa, com a minha filha, passei duas noites sem ter nada a ver, e vão continuar prendendo o meu esposo? Não tem jeito, o povo vai ter que ir pra rua soltar a voz, porque desse jeito não dá”, disse, em entrevista postado nas redes da Ponte Jornalismo. “Eu não consigo entender. Manter o Paulo preso, passando pela vontade do STJ é insanidade. Então, o povo vai ter que ir pra rua mostrar que está do lado do Paulo?”, questionou.

Na porta do 11º DP, Géssica Silva, esposa de @galodeluta, desabafa: "já me prenderam na minha casa, com a minha filha, passei duas noites sem ter nada a ver, e vão continuar prendendo o meu esposo? Não tem jeito, o povo vai ter que ir pra rua soltar a voz" pic.twitter.com/qGXUfFbbhW — Ponte Jornalismo (@pontejornalismo) August 5, 2021

