Mantido o ritmo atual, vacinação de toda a população do RJ levará mais de 2 anos, Fiocruz

Sputnik - Segundo uma projeção da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com o atual ritmo de vacinação no Rio de Janeiro, a população total do estado só será imunizada em pelo menos dois anos.

A instituição argumenta que seria preciso mais que triplicar o número de aplicações diárias para imunizar até o final deste ano toda a população do estado apta a receber o imunizante.

A projeção é do MonitoraCovid, da Fiocruz, que também prevê 995 dias, ou dois anos e meio, o tempo para que todo o país seja vacinado.

Até o momento, apenas 5,4% da população fluminense, um total de 734 mil pessoas, recebeu ao menos uma dose. O percentual de imunizados no Brasil todo é de 5,9%, com 2,5 milhões aplicadas.

Para imunizar até o final deste ano toda a população do estado apta a receber o imunizante, com mais de 18 anos de idade, 12,7 milhões de pessoas, seria preciso mais que triplicar o número de aplicações diárias, escreve o jornal O Globo,

A quantidade precisaria sair dos atuais 18,8 mil para 62,6 mil vacinas por dia útil, levando em conta só a primeira dose. Os cálculos são do epidemiologista Diego Xavier, responsável pelo MonitoraCovid da Fiocruz.

O cientista destaca que o Sistema Único de Saúde (SUS) tem condições de fazer as aplicações diárias necessárias, mas a logística depende da disponibilidade de vacinas e da coordenação eficaz entre todos os entes envolvidos.

Com a falta de doses disponibilizadas pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde (MS), estados e municípios começaram a se mobilizar para comprar vacinas diretamente dos laboratórios. No último sábado (13), o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, afirmou que pretende adquirir 5 milhões de imunizantes.

