Marcelo Freixo: 'Bolsonaro não tem força política para um golpe, mas não vai aceitar as regras da democracia'

247 - O deputado federal e pré-candidato ao Governo do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo (PSB), afirma que não é um radical e que, ao longo de sua história política, sempre pregou o diálogo e a união e que não acredita que Jair Bolsonaro tenha força política para dar um golpe de estado, apesar das ameaças feitas por ele à democracia e ao sistema eleitoral.

"Acho que Bolsonaro não tem força política para promover um golpe, mas tenho certeza que ele não vai aceitar as regras democráticas porque nunca teve compromisso com a democracia”, disse o parlamentar nesta sexta-feira (20), durante sabatina realizada pela Folha de S. Paulo e o site UOL.

"O próprio presidente disse que, se perder as eleições, o Brasil vai ter um episódio pior do que nos Estados Unidos com a invasão do Capitólio", ressaltou Freixo. Sobre ser chamado de “radical” pelos adversários, ele observou que “só faz uma CPI das Milícias na Alerj [Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro] quem tem capacidade de diálogo e articulação". A afirmação faz referência à Comissão Parlamentar de Inquérito presidida por ele na Alerj sobre o assunto.

Ao ser questionado sobre a resistência de setores do PT à formação de uma aliança em torno da sua candidatura, Freixo disse que esteve no casamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizado esta semana, e que o petista se mostrou animado e confiante com a possibilidade de uma vitória no estado.

“Segundo o deputado, o petista manifestou que quer governar com aliados no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais.A aliança do PT e do PSB no Rio vive um impasse com a insistência dos pessebistas em ter o deputado federal Alessandro Molon (PSB) como candidato ao Senado na chapa”, destaca a reportagem.

"É normal numa aliança discutir vice, Senado. Onde não tem dúvida é na candidatura ao governo. A última pesquisa conclui que com Lula no segundo turno eu venço o Cláudio Castro", afirmou. Segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada na terça-feira (17), o governador Cláudio Castro lidera a disputa estadual com 25% das intenções de voto. Marcelo Freixo aparece em seguida, com 18% da preferência do eleitorado.

