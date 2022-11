Marcelo Freixo pode migrar para o PT

Washington Quaquá, do PT do Rio, diz que este é “o caminho natural” de Freixo edit

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) pode estar a caminho do PT, informa Guilherme Amado, do Metrópoles.

De acordo com o deputado federal eleito Washington Quaquá, do PT do Rio, a filiação de Freixo está em negociação e pode ocorrer em 2023. Para Quaquá, este é “o caminho natural” de Freixo.

Freixo não quis comentar: "o fim do ano é só sobre o governo Lula”.

