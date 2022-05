Marcelo Freixo vai moralizar e dignificar a polícia, diz Marcelo Auler

Apoie o 247

247 - Em participação na TV 247 neste domingo (29), o jornalista Marcelo Auler afirmou que o pré-candidato a governador do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB), se eleito, irá "moralizar" e "dignificar" a polícia.

Na última semana, uma operação policial na Vila Cruzeiro, na capital fluminense, matou mais de 20 pessoas, no que se transformou em uma verdadeira chacina.

Auler criticou o atual governador do Rio, Cláudio Castro (PL), que um ano depois da aprovação de uma lei estadual ainda não equipou as polícias do estado com câmeras nos uniformes. Espera-se que a partir desta segunda-feira (30) as câmeras passem a ser utilizadas. "O Cláudio Castro segue a cartilha do Wilson Witzel [ex-governador do Rio], que quer 'tiro na cabecinha'. Ele não fala com essas palavras, mas ele elogia as operações policiais que terminam em mortes. Não é a primeira, não é a segunda. Não sei como ainda pensam em eleger esse cara".

"É claro que as forças de segurança não querem ver Marcelo Freixo, acham que o Marcelo Freixo é uma ameaça para eles, e não é. O Freixo vai moralizar a polícia, vai dignificar os bons policiais, que são capazes de fazer grandes apreensões de fuzis sem dar um tiro, sem matar uma pessoa", declarou o jornalista.

