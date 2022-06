Marcha da Maconha reúne multidão em SP

Apoie o 247

247 - A Marcha da Maconha reuniu uma multidão, nesse sábado (11), na avenida Paulista, na cidade de São Paulo. Uma faixa branca, de 10 metros de largura por 3 metros de altura, com a frase "Legalize Já!". O tema da marcha deste ano foi "Guerra é genocida, legalização é vida", ao enfatizar que a luta às drogas é "uma máquina de guerras chacinas", segundo os organizadores. As informações foram publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

"Todos nós somos vítimas dessa política antidrogas", afirmou o advogado Michael Jamison de Jesus Dantas, 35. "Essa guerra é contra as pessoas", continuou o criminalista, integrante da Rede Reforma, coletivo com foco na defesa de uma política antiproibicionista. "Quem mais sofre com isso é a população preta de periferia", disse.

Na Câmara dos Deputados, uma das propostas acerca da cannabis é o PL 399/2015, que propõe regulamentar o cultivo de maconha para fins medicinais e industriais. A proposta foi aprovada em junho de 2021 e deveria seguir diretamente para votação no Senado, mas o bloco contrário apresentou um recurso para debater o assunto em plenário. A análise está parada há um ano.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a venda de 18 medicamentos à base de cannabis.

