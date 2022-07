Marcha para Jesus recebeu R$ 1,7 milhão em emendas da Câmara Municipal de SP

Apoie o 247

247 - Vereadores da cidade de São Paulo lideraram, por meio de emendas, R$ 1,7 milhão para a Marcha para Jesus receberam R$ 1,7 milhão, que acontece neste sábado (9). João Jorge (PSDB) destinou R$ 1 milhão, e o Missionário José Olímpio (PL), R$ 710 mil. A informação foi publicada neste sábado (9) pela coluna Painel.

Jair Bolsonaro (PL) e seu ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), pré-candidato ao Governo de SP, o governador Rodrigo Garcia (PSDB) e a presidenciável Simone Tebet (MDB) confirmaram presença na edição da Marcha de 2022.

De acordo com o cronograma divulgado, a caminhada começou na avenida Tiradentes, em frente ao metrô Luz, região central da capital paulista. Depois, o trajeto foi para as avenidas Tiradentes (pista sentido aeroporto) e Santos Dumont (ambos os sentidos), em um percurso de 3,5 quilômetros, com destino a praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, onde foi montado o palco para shows, que devem ocorrer até 22h.

