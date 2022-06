Marcia Tiburi: 'Bruno Pereira e Dom Phillips foram executados na guerra do governo Bolsonaro contra a Amazônia'

Apoie o 247

247 - A filósofa Marcia Tiburi criticou Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (13) por conta do desaparecimento do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista da Fundação Nacional do Índio (Funai) Bruno Pereira, no último dia 5, na Amazônia.

"Bruno Pereira e Dom Phillips foram executados na guerra do governo atual contra a floresta amazônica e contra quem a defende. O presidente do Brasil apoia o garimpo ilegal e tripudia dos mortos. Esse é o Brasil de Bolsonaro. A matança e a destruição não podem continuar", escreveu a filósofa no Twitter.

Esposa do jornalista, Alessandra Sampaio teria repassado a informação de que os corpos dos dois foram encontrados, mas a Polícia Federal negou ter achado os desaparecidos.

Investigações

A PF prendeu ao menos três suspeitos pelo desaparecimento. Um deles foi Amarildo Oliveira, conhecido como "Pelado". Investigadores identificaram vestígios de sangue na lancha usada por ele, mas ainda não foi possível chegar à conclusão sobre quem são os responsáveis diretos pelo sumiço do jornalista e do indigenista.

A corporação também investiga um esquema de lavagem de dinheiro para o narcotráfico por meio da venda de peixes e animais que pode estar relacionado ao desaparecimento.

As suspeitas são de que o narcotraficante Rubens Villar Coelho, conhecido como Colômbia, teria ordenado a Amarildo da Costa de Oliveira, o "Pelado", colocar a "cabeça de Bruno a leilão".

