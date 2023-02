Márcio França é contra adesão do PSB à base de Tarcísio em SP

Apoie o 247

ICL

247 - Principal liderança do PSB no estado de São Paulo, Márcio França é contra o convite para que o partido participe da base do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na Assembleia Legislativa. Atualmente, a tendência no momento é a de que a sigla seja independente. A informação foi publicada pela coluna Painel.

Tarcísio teve um encontro nesta quarta com França pela primeira vez para tratar sobre a privatização do porto de Santos. O político do PSB é contrário ao projeto.

