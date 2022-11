Márcio França é cotado para o ministério de Ciência e Tecnologia

Apoie o 247

247 - O ex-governador do estado de São Paulo Márcio França (PSB) na disputa pelo ministério de Ciência e Tecnologia. O nome dele estava sendo cotado para a pasta do Desenvolvimento e Indústria, mas perdeu força, de acordo com informações publicadas nesta terça-feira (8) pela coluna Painel.

França foi secretário de Desenvolvimento do estado de São Paulo. À época, estavam vinculados à secretaria dele alguns dos principais centros de ensino e pesquisa Brasil, como a Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapesp) e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) assinou, nesta terça-feira (8), o documento que instala o Gabinete de Transição. Serão quatro coordenações e 28 núcleos temáticos.

Na área econômica do gabinete, alguns nomes são dados como certos como André Lara Resende, Persio Arida, Guilherme Mello e Nelson Barbosa. O ex-presidente Lula também definiu a equipe do conselho político da transição de governo.

