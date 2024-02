Márcio França provoca Tarcísio: "faz o L"

O ministro destacou a importância do presidente Lula para a retomada dos investimentos nos estados brasileiros, independentemente de quem esteja no governo local edit

247 - O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França (PSB), provocou nesta sexta-feira (2) o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou investimentos estimados em R$ 5,8 bilhões para as obras do túnel Santos-Guarujá (SP).

"Ah, o Tarcísio quer entrar no túnel, ótimo. Deixa o Tarcísio fazer o L à vontade, não tem problema. Entra mais um. Vamos fazer todo mundo o túnel. Quanto mais gente fizer o túnel, melhor, mais rápido", disse França. O governador "vai fazer o túnel junto conosco", acrescentou o ministro durante evento na sede da Autoridade Portuária de Santos (APS), no bairro Macuco, em Santos, município do litoral paulista.

As obras do túnel estão no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Será custeada com dinheiro da União e do estado de São Paulo. Cada ente arcará com 50% do valor previsto. O presidente Lula também reforçou que o Porto de Santos (SP) foi retirado da política de privatizações e destacou a importância do empreendimento para a economia brasileira. O porto, responsável por quase 30% da balança comercial do País, registrou uma movimentação recorde de 15,6 milhões de toneladas de cargas em dezembro de 2023.

