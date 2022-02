Marcio França reitera candidatura do PSB ao governo de SP

Apoie o 247

247 - O ex-governador de São Paulo Marcio França (PSB) reiterou nesta quarta-feira (9) que será candidato ao governo paulista em outubro. "Foguete não tem ré", disse o ex-chefe do executivo no Twitter. O pessebista fez a postagem após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmar que Fernando Haddad será candidato ao governo de São Paulo pelo PT e que o partido está conversando com legendas como o PSB para a formalização de alianças.

De acordo com a coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo, em vídeo compartilhado nesta quarta-feira (9), o vereador Camilo Cristófaro (PSB) perguntou: "Márcio França será candidato a governador em outubro [o primeiro turno está marcado para 2 de outubro]?".

"Exatamente isso", respondeu o ex-governador. "Agora, todos que quiserem nos apoiar, nós aceitaremos, porque em eleição majoritária você não pode ficar escolhendo voto. Todo mundo que quiser apoiar e ajudar será muito bem-vindo", complementou França.

No vídeo, o pré-candidato do PSB disse acreditar que o atual governador de São Paulo, João Doria, desistirá da corrida presidencial e tentará brigar pela reeleição no estado. "As pessoas vão dizer 'Márcio, você teve um debate com ele [Doria], e muita coisa que você falou que ele ia fazer, ele fez, e de maneira errada'. Aumentou imposto, pedágio, tirou benefícios de deficientes, fez várias coisas erradas. Tá na hora de o povo poder resolver, de seu jeito, quem merece ser candidato a governador do estado", disse.

Foguete não tem ré 🚀 https://t.co/2kHeiBr1BZ

