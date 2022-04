Márcio França se anima com pesquisa: "foguete não tem ré”

Apoie o 247

247 - Márcio França (PSB), pré-candidato do PSB ao governo de São Paulo, celebrou o resultado da pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (7), em que ele aparece em segundo lugar, com 20% das intenções de voto, nove pontos atrás do líder, Fernando Haddad (PT).

Em entrevista à CartaCapital, França disse que "a pesquisa foi muito boa e nos mantém em ótimas condições".

"Como eu já disse anteriormente, foguete não tem ré”, afirmou.

O ex-governador de São de São Paulo também deu uma cutucada em Haddad. “Todos os outros candidatos têm padrinhos. Nós temos o povo", disse ele em referência ao ex-presidente Lula, apontado como puxador de votos nas eleições estaduais.

