"Marco Aurélio sairá do STF pela porta dos fundos", avalia jurista Gisele Cittadino

247 - A jurista e professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) Gisele Cittadino avaliou como “completamente equivocado” o comentário do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello sobre a decisão do também ministro da Corte Edson Fachin de declarar a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar processos contra o ex-presidente Lula.

Segundo avaliação da especialista, Marco Aurélio “começa a desenhar uma saída muito triste do Supremo Tribunal Federal”. O ministro deixa a Corte por aposentadoria compulsória em julho deste ano, quando completará 75 anos de idade. “Ele sai daqui alguns meses e sai, digamos, pela porta dos fundos. Ele sai de uma maneira não muito simpática, não muito digna, e muito incompatível com a própria trajetória dele no Supremo”.

“Eu nunca vi o ministro Marco Aurélio dizer que a decisão de um colega foi uma decisão completamente absurda. Eu nunca imaginei ouvir o ministro Marco Aurélio dizer a uma rede de televisão que o juiz Sergio Moro é um ‘herói nacional’. Eu nunca imaginei que o ministro Marco Aurélio fosse chamar o seu colega Alexandre de Moraes de ‘xerife’ , porque ele encasquetou que ele queria livrar o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) da prisão, mas o relator do caso não havia levado o processo à pauta do dia. Então ele chama o colega de ‘xerife’ como se um ministro pudesse decidir aquilo que o outro vai fazer”, completou a professora.

Para ela, Fachin acertou ao anular as sentenças contra Lula e “Marco Aurélio Mello erra de uma forma absolutamente brutal”.

