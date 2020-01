Marco Feliciano é expulso do partido pela Executiva Nacional do Podemos

Nesta segunda-feira (6), a Executiva Nacional do Podemos sacramentou a expulsão do deputado federal Marco Feliciano por infidelidade partidária edit

247 - A Executiva Nacional do Podemos se reuniu nesta segunda-feira (6) em São Paulo e determinou, por infidelidade partidária, a expulsão do deputado federal Marco Feliciano da legenda.

Interpretou-se que Feliciano agiu contra as diretrizes do partido. Em 2018, o deputado apoiou a candidauta de Jair Bolsonaro à presidência, nome do PSL na ocasião, enquanto Álvaro Dias, de seu partido, foi deixado de lado. Após a eleição de Bolsonaro, Marco Felicino continuou não seguindo a linha de pensamento do Podemos.

De acordo com dirigentes do partido, a expulsão de Feliciano não cabe recurso. A decisão não implica na perda de mandato do deputado.

Ao Antagonista, Marco Feliciano disse que ainda não sabe a qual partido irá se filiar. “Por enquanto, estou livre".