Marcos do Val, que revelou trama golpista, se reúne com Augusto Aras e procuradores

247 - O senador Marcos do Val (Podemos-ES) se reuniu nesta sexta-feira (3) com o Procurador-Geral da República (PGR), Augusto Aras, para dar um relato sobre os fatos que o parlamentar vem narrando desde a madrugada desta quinta (2). O congressista revelou um plano de Jair Bolsonaro (PL) para dar um golpe de estado. Um dos objetivos era grampear conversas do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e conseguir alguma informação que pudesse comprometer levar ao impeachment do juiz.

De acordo com o jornal O Tempo, a Procuradoria não deu detalhes da conversa, e disse apenas que "trataram de fatos divulgados nos últimos dois dias".

Além de Augusto Aras, também participaram do encontro a subprocuradora-geral, Lindôra Araújo, e o subprocurador Carlos Frederico, coordenador do "Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos".

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do governo no Congresso, anunciou nesta sexta-(3) que será instalado nas próximas semanas um Conselho de Ética para investigar as afirmações de Marcos do Val.

O ministro do STF determinou a abertura de uma investigação para apurar a conduta do senador, que, na avaliação do juiz, apresentou versões contraditórias.

