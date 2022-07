Marcos do Val recebeu R$ 28,5 milhões do orçamento secreto neste ano

Apoie o 247

247 - O senador Marcos do Val (Podemos-ES) mais R$ 28,5 milhões do orçamento secreto neste ano, de acordo com informações publicadas neste sábado (9) pela Coluna do Estadão. O maior repasse indicado por Marcos do Val neste ano é para o município de Vila Valério, de 14 mil habitantes, que receberá R$ 3 milhões do Ministério da Agricultura para atividades agrícolas.

O parlamentar afirmou ter recebido R$ 50 milhões em emendas do orçamento secreto após ter apoiado a eleição de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) à presidência do Senado, em fevereiro de 2021.

Parlamentares do Podemos querem que o senador do Espírito Santo deixe o partido.

Em nota, Marcos do Val diz que as emendas são "prerrogativa parlamentar, totalmente lícita, transparente, um compromisso que assumi quando eleito para ajudar o meu Estado".

