Margarida Salomão cobra informações sobre agendas de Frederick Wassef no Planalto

A parlamentar quer saber quando o advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef, que escondeu Fabrício Queiroz em sua casa, esteve nos Palácio do Planalto e da Alvorada, se ele participou de reuniões e com quem, desde 1 de janeiro de 2019 edit

Por Denise Assis, do Jornalistas pela Democracia

Com base no artigo. 5º, XXXIII, da Constituição Federal, combinado com os artigos 10, 11 e 12 da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informações Públicas), a deputada federal Margarida Salomão, (PT-MG) protocolou requerimento de informação junto à Secretaria Geral da Presidência da República e ao Gabinete de Segurança Institucional, nessa quinta-feira (18). A parlamentar quer saber quando o advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef, esteve nos Palácio do Planalto e da Alvorada, se ele participou de reuniões e com quem, desde 01/01/2019.

“Todos os dias, descobrimos novos atos suspeitos de Bolsonaro. As relações promíscuas dele e de seus filhos com criminosos são inquietantes indícios do envolvimento da família presidencial com a prática de crimes. Bolsonaro tem que prestar contas ao Parlamento e à sociedade sobre esses atos altamente suspeitos. Além de incompetente, omisso e antidemocrático, Bolsonaro acha que pode fazer o que bem entender porque foi eleito. A permanência dele na Presidência da República é realmente insustentável”, afirmou Margarida Salomão.

O advogado Frederick Wassef é defensor de Flávio, o filho mais velho de Jair Bolsonaro.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.