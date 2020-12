Margarida Salomão: eleição de mulheres e negros é o principal recado das urnas, e isso não tem volta

247 - Primeira mulher eleita prefeita em Juiz de Fora, Minas Gerais, com 54,98% dos votos válidos, Margarida Salomão, do PT, disse à TV 247 que o sucesso de diversas mulheres e representantes negros na eleição de 2020 foi o principal recado das urnas.

“Eu acho que esse é um grande recado que as urnas mandaram para o universo político brasileiro. Aqui em Minas, dos quatro segundos turnos disputados, três foram vencidos por mulheres. Aqui em Juiz de Fora, no primeiro turno, nós tivemos 11 candidaturas, cinco de mulheres, o que é uma grande novidade. É interessante que a imaginação política tenha evoluído para admitir que as mulheres possam disputar esse lugar. Com essas cinco candidaturas de mulheres, 72% dos votos válidos no primeiro turno foram dados para alguma candidatura de mulher. Isso é muito expressivo”, falou.

Para a prefeita, este é um movimento que tende a crescer e que não retrocederá. “Essa questão emergiu com força na cena pública e não acho que isso tenha reversão. Nós vamos andar para adiante”.

A entrevista foi concedida no mesmo dia em que Margarida anunciou seu secretariado , que ela fez questão de frisar que era equilibrado em integrantes de mulheres e homens e que terá foco em pautas sociais. Questionada sobre ter sido eleita com base no “legado” do PT, ela afirmou que o legado é importante, sim, mas que não há voto que se sustente apenas no legado. É preciso falar também de futuro.

