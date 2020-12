Maricá assina acordo com Butantan e garante 440 mil doses da Coronavac

Brasil de Fato - Um dia depois de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, a vizinha Maricá (RJ) se tornou a segunda cidade fluminense a assinar um termo de entendimento com o Instituto Butantan para a compra da vacina CoronaVac. O acordo fechado na última sexta-feira (11), estabelece a reserva de 440 mil doses da vacina para o município.

A previsão é de que a vacinação inicie em janeiro de 2021. Segundo informações da Prefeitura de Maricá, o plano de imunização da cidade está em fase de elaboração.

No documento assinado pela prefeitura em parceria com o Instituto Butatan está estabelecido que o processo de distribuição da vacina se dará a partir de janeiro de forma escalonada, com entregas adicionais em fevereiro e com maior volume a partir de maio.

O Instituto já está produzindo 1 milhão de doses por dia e a distribuição está condicionada ainda ao aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“O Butantan entregará até o dia 15 de dezembro todos os estudos feitos dos testes de aplicação da vacina. Como a Anvisa já publicou uma orientação de urgência para as vacinas contra a covid-19, talvez isso possa se resolver nas próximas semanas”, disse à imprensa o diretor-presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), Celso Pansera.

Macaé

Também na sexta-feira (11), o município de Macaé, na região Norte Fluminense, anunciou a parceria com o Instituto Butantan. A cidade acordou a compra de 500 mil doses da vacina. A previsão é de que a vacinação tenha início em janeiro de 2021.

