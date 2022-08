Maricá é a cidade com melhor índice de geração de empregos do Brasil em 2022

Dados do Caged também mostram que a cidade foi a que mais abriu vagas formais entre 2017 e 2020 no estado do Rio de Janeiro edit

Apoie o 247

ICL

Maricá tem o melhor índice de geração de empregos formais do Brasil em 2022, segundo dados divulgados pelo Ministério da Economia. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) dos seis primeiros meses do ano registra 7.390 admissões contra 5.069 desligamentos na cidade, o que representa uma variação de 11,42% em relação ao estoque total de vagas. No estado do Rio de Janeiro, essa variação foi de apenas 0,69%, enquanto na região Sudeste chegou a 3,16% e no Brasil alcançou 3,28%.

"Esse resultado é fruto da prática da economia circular em Maricá. Nós incluímos no orçamento os mais pobres, transferindo renda à população que mais precisa, por meio da nossa moeda social Mumbuca. Assim, geramos segurança alimentar, mais vendas no comércio, o surgimento de mais micro e pequenas empresas e, por tabela, mais empregos, renda e aumento de vagas formais de trabalho", ressaltou o prefeito Fabiano Horta.

Em junho deste ano, foram gerados 1.453 novos empregos na cidade, que registrou 834 demissões, com saldo positivo de 619 e variação relativa de 2,81% – a maior de todo o Brasil em municípios com mais de 150 mil habitantes. O setor de serviços foi o que mais empregou com 810 contratações, seguido pelo comércio com 434 novos empregos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Empregos formais cresceram 52,5% em quatro anos

Os números positivos não se resumem a 2022: ainda segundo dados do Caged, Maricá foi o município do estado que mais gerou empregos com carteira assinada de janeiro de 2017 a novembro de 2020. Foram criados na cidade 6.592 novos empregos formais, representando um aumento de 52,5% na força de trabalho do município.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Maricá, Igor Sardinha, o resultado pode ser visto como fruto das ações que a prefeitura vem implantando. “São ótimos resultados, oriundos das políticas públicas executadas pela administração municipal, de geração de demanda no comércio local e estímulo aos setores produtivos com a concessão de crédito facilitado”, comemorou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.