Maricá é destaque em avaliação do sistema de Saúde no Estado do Rio

Município ficou em 4º lugar no ranking do segundo quadrimestre de 2021 edit

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, conquistou a melhor posição entre os municípios da Região Metropolitana II (Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá) na avaliação do Programa Estadual de Financiamento da Atenção Primária à Saúde (PREFAPS), que avalia o desempenho das cidades nos serviços prestados pelas prefeituras na atenção primária. Maricá ficou em 4º lugar no ranking do segundo quadrimestre de 2021 entre os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro.

A Estratégia Saúde da Família é a porta de entrada preferencial para a rede de serviços de saúde. Em Maricá, a cobertura do serviço chega a 98% da população. Atualmente, o município possui 24 estabelecimentos de Atenção Primária em funcionamento, organizados com 54 equipes de Saúde da Família, seis equipes de Núcleo Ampliado de Saúde da Família, 19 equipes de Saúde Bucal e uma equipe do Consultório na Rua.

A coordenadora da Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Saúde de Maricá, Shirley Linhares, parabenizou o trabalho dos profissionais de saúde.

“Parabenizo toda a nossa equipe que se esforça diariamente para levar o melhor para a população, principalmente neste período de pandemia em que as demandas por saúde aumentaram exponencialmente. Vamos trabalhar para melhorar cada vez mais os nossos serviços”, comemorou.

A subsecretária de Rede de Atenção Ambulatorial e Saúde Coletiva, Claudia Rogeria de Lima, afirmou que a gestão municipal tem como objetivo ampliar cada vez mais os serviços de saúde oferecidos para a população.

“Maricá vem aumentando a sua rede municipal de Atenção Primária, preservando a promoção, prevenção e o cuidado com a saúde da sua população. Esse é o resultado da melhoria de diversos indicadores. É muito bom colher bons resultados, mas a tendência é ainda chegarmos mais longe”, disse.

