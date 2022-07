Marido é preso após matar e enterrar mulher no quintal de casa no RJ

Apoie o 247

247 - Um homem foi preso após confessar ter matado, esquartejado e enterrado a esposa no quintal de casa depois de uma briga por ciúmes. O crime ocorreu em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro.

A vítima, identificada como Cláudia Gonçalves de Moura, estava desaparecida desde o dia 4 de julho, informa reportagem do portal Metrópoles .

Durante as investigações pelo desaparecimento, a polícia suspeitou do comportamento de José Carlos Martins Esperidião, marido da vítima, que expôs inconsistências em suas declarações e com o depoimento de testemunhas.

Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) localizaram o corpo da vítima no quintal da residência do casal. O homem foi levado à delegacia, onde confessou o crime.

No depoimento, ele disse que discussão começou por conta de um suposto relacionamento extraconjugal da mulher.

