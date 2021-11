Marighella é exibido na ocupação do MTST Carolina Maria de Jesus, em SP

O evento contou com a presença do ator e diretor do filme, Wagner Moura, e dos atores Henrique Vieira, Bella Camero, Humberto Carrão e Felipe Braga, além do coordenador nacional do MTST, Guilherme Boulos edit

247 - Nesta quinta-feira, 11, o projeto CineB Solar - uma realização do Sindicato dos Bancários de São Paulo em parceria com a Brazucah Produções - promoveu a exibição do longa-metragem Marighella, estréia de Wagner Moura como diretor, na Ocupação Carolina Maria de Jesus, do MTST, no bairro Jardim Iguatemi, zona leste de São Paulo.

O evento contou com a presença do ator e diretor do filme, Wagner Moura, e dos atores Henrique Vieira, Bella Camero, Humberto Carrão e Felipe Braga, além do coordenador nacional do MTST, Guilherme Boulos, e do idealizador do projeto CineB Solar e vice-presidente da CUT-SP, Luiz Cláudio Marcolino.

"Em 15 anos de projeto, já exibimos vários filmes com o MTST, inclusive fazendo a pré-estreia do filme Bacurau, que foi um sucesso, e agora com o filme Marighella", enfatiza Cidálio Vieira, coordenador do CineB Solar.

Ocupação Carolina Maria de Jesus

A Ocupação Carolina Maria de Jesus fica no Jardim Iguatemi, em terreno ocupado em maio deste ano por 600 famílias. Hoje conta com mais de dois mil núcleos familiares, que resistem na luta por moradia.

O nome da ocupação é uma homenagem à escritora mineira Carolina Maria de Jesus, autora do livro “Quarto de Despejo: Diário de uma favelada”, entre outras obras que retratam sua vivência enquanto mulher, negra, mãe, solteira e moradora da favela.

(Com informações do Sindicato dos Bancários de São Paulo)

