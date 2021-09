Marina Silva declara apoio a Freixo para o governo do Rio

Apoie o 247

247 - A ex-senadora Marina Silva (Rede-AC) declarou nesta quinta-feira (23) apoio à pré-candidatura de Marcelo Freixo (PSB-RJ) ao governo do Rio de Janeiro. "Manifestar apoio à pré-candidatura de Marcelo Freixo no Rio de Janeiro é iniciar um processo de diálogo com o PSB e outros partidos para a articulação e formulação de um programa com propostas para melhorar o estado do Rio de Janeiro e resgatar a capacidade das pessoas em sonhar com uma sociedade mais justa, próspera, democrática, diversa e sustentável", disse a ex-ministra. Os relatos foram publicados pelo jornal O Globo.

A Rede e setores do PV farão parte da elaboração do programa de meio ambiente e desenvolvimento para a pré-candidatura de Freixo. De acordo com o parlamentar, a ideia é ajudar na construção de um "modelo de desenvolvimento que pense em emprego e que pense em renda a partir de um lugar melhor para se viver". "Já me reuni com alguns setores responsáveis de reflorestamento que acham que o Rio de Janeiro pode ser pioneiro e parceiro de países como Noruega e Alemanha. Isso pode ser um ativo financeiro para o Rio", disse.

